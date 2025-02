'Chino' Huerta se disculpó con Javier Aguirre y sale a la luz la razón

El propio 'Vasco' Aguirre había reconocido que el 'Chino' Huerta no era un jugador que le llamara la atención y que lo convocó al Tri solamente debido a que su cuerpo técnico lo había convencido.

“Me pone feliz, obviamente después de eso, le pedí disculpas y quedó todo bien pero me pone feliz y tranquilo pero no satisfecho el saber que estoy haciendo las cosas bien y estoy en el camino correcto y que todo lo que estoy logrando y ganando es dentro de la cancha como debe ser y eso me deja feliz y tranquilo y voy a seguir luchando y esforzándome para poder seguir ganándome estos llamados a selección".