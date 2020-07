Carlos Vela está en el top 3 o top 5 en la historia del futbol mexicano

Cuestionado si no le molesta que lo vean como el hermano de Carlos Vela, y no por lo que logró en su carrera, Alejandro, quien llegó a ser convocado a selección nacional, negó que esto le afecta pues está tranquilo por lo que consiguió como futbolista.

"Nada, no me molesta, al contrario me da risa, estoy orgulloso de ser hermano de Carlos Vela, creo que si quisiera aprovecharlo tendría más beneficios de lo que me perjudicaría, pero estoy muy contento con lo que yo hice".