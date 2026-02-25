México Román Avakian será convocado por la Selección Mexicana juvenil El director general de selecciones nacionales menores señaló que habrá un boleto disponible para Juegos Olímpicos.

Andrés Lillini, director general de selecciones nacionales menores de México, habló de Román Avakian y Robert Olivares, acorde al tema de captación de jugadores juveniles para México desde Europa.

"Tenemos jugadores en Europa como este chico Robert Olivares que está en el Barcelona, que tiene otro tipo de tendencia, ahora vamos a llamar un chico del Mainz 05 de Alemania (Román Avakian), que también sus estructuras físicas sn diferentes y están en equipos de Primera División".

El directivo recalcó que el trabajo de las fuerzas básicas es mejor que en Estados Unidos.

"Tengo una opinión particular, México está muy por encima de muchos lados en divisiones menores, estructura, metodología, allá son una o dos. La próxima Sub-20 con los 2007 tenemos a dos jugadores, el que se traiga de fuera es muy específico, pero la diferencia la Liga MX en su trabajo en todas las áreas es muy superior a Estados Unidos".

UN SOLO BOLETO PARA JUEGOS OLÍMPICOS



Andrés Lillini señaló que de cara a lo que será el Premundial Sub-20, la obligación será ser campeón al solo haber un cupo disponible a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2024 y cuatro boletos al Mundial Sub-20.

"Lalo Arce se queda hasta junio para jugar Centroamericanos, el proceso olímpico lo tenemos que ganar con la Sub-20 porque va a ser un solo boleto, cuatro boletos al Mundial Sub-20 y uno solo para Olímpicos".