“Me visualizo a futuro, no sé si me vaya a tocar, no sé, ha habido rumores, pero no me han ofrecido nada como tal, pero me estoy preparando para ello, me gustaría, claro que sí, si en un momento cuentan conmigo y creen que puedo aportar desde otro punto dentro de selección, claro, me encantaría trabajar y más con ellos, aprender de ellos, crecer como cuerpo técnico o a la carrera que me quiero dedicar después como entrenador y no hay nada mejor que estar y trabajar con personajes como ellos”, mencionó Guardado.