Andrés Guardado señaló que le pidió a Javier Aguirre vivir por última vez la experiencia de ser convocado y entrenar con el resto de los seleccionados previo al homenaje que se le hará en Guadalajara por su trayectoria.

En entrevista con TUDN, el jugador del León aclaró que él no ocupará el lugar de ningún otro convocado de la selección mexicana luego de la polémica que se ha desatado por su llamado.

“Me gustaría dejar en claro que vengo a vivir la experiencia y le pedía a Javier que me dejara vivir la experiencia por última vez, la intención inicial era que fuera solamente al partido en Guadalajara, vivir mi homenaje y ya está. Le pedí: ‘¿tienes bronca de que yo venga a estar con el grupo, entrenar, sentirme uno más por última vez?’; me dijo que no había problema”

“ Lo quiero dejar claro porque se ha hecho polémica un poco porque se ha anunciado como una convocatoria. Llamó a 26, yo soy 27. No iba a ocupar el lugar de nadie, simplemente me dieron la oportunidad de estar aquí y voy a jugar unos minutitos contra Estados Unidos, vivir lo que me tiene preparado la selección y ya está. Como le dije a Javier, te quiero estorbar lo menos posible, hasta en los entrenamientos, trabaja lo que tiene que ser, yo lo que te pueda ayudar, estoy para ayudar, aportar, disfrutar y te agradezco que me des la oportunidad de disfrutar por última vez, pero nada más”, indicó Andrés Guardado

Asimismo, confirmó el ‘Principito’ que no tendrá participación ante Valencia y que solo tendrá poco minutos frente a Estados Unidos.

“ No voy a tener minutos contra Valencia, la selección está para que los jugadores que están y los que tienen el recorrido para llegar al Mundial trabajen con la idea que quiera Javier, trabajen con Rafa y el cuerpo técnico y se empiece a construir el equipo que quiere Javier”, mencionó Guardado.

Andrés Guardado recibirá un homenaje por su trayectoria en la selección mexicana con la que jugó cinco Copas del Mundo.

ANDRÉS GUARDADO SE PONE DE CALIFICACIÓN 8

El mediocampista mexicano fue humilde al ponerse una calificación como jugador de la selección mexicana luego de 19 años de trayectoria con el Tri.

“Yo creo que un 7.8 que sube a 8, ¿no? Doy esa calificación porque si hubiéramos conseguido, porque a nivel individual a lo mejor sí, tengo récords y dentro de Selección, el jugador con más Mundiales, el jugador de más partidos, otros récords que a lo mejor están por ahí”

"Pero a nivel grupal no consigues cosas importantes de verdad, eso individual queda como que no le doy tanta importancia. Me hubiera gustado a lo mejor llegar a un quinto partido más, el ser campeón de Copa América en el que quedamos tercer lugar, que sí fue algo importante pero no sé. Haber conseguido algo de verdad importante, la calificación hubiera sido más alta”, afirmó Andrés Guardado.