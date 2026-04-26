México 2026 Mexicanos en Europa viven jornada gris; Johan y Chávez los más regulares Las ausencias de jugadores mexicanos por lesión o baja de juego, preocupan con la Copa Mundial FIFA 2026 tan cerca.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Johan Vásquez y el dato con el que supera a varias figuras de la Serie A

Mala jornada dominical para los jugadores mexicanos en Europa, pues de los cinco compatriotas que pudieron ver acción, solo dos realmente lo hicieron con Johan Vásquez y Luis Chávez. El resto se quedó en la banca o sigue recuperándose de molestias físicas.

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 tan cerca, es preponderante que los futbolistas sumen la mayor cantidad de minutos posible; sin embargo, este no ha sido el caso en la más reciente actividad.

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Johan Vásquez fue quien más resaltó este domingo

Johan Vásquez disputó los 90 minutos en la derrota del Genoa por 0-2 ante el Como. El defensor mexicano tuvo una actuación destacada, aunque no pudo evitar la caída de su equipo ante uno de los conjuntos sorpresa de la temporada en Italia.

En la Serie A, Santiago Giménez no vio acción en el empate sin goles entre AC Milan y Juventus, permaneciendo en la banca durante todo el encuentro.

Edson Álvarez y César Huerta sin poder ver minutos en el campo

En Turquía, Edson Álvarez no participó en la derrota del Fenerbahce por 0-3 ante Galatasaray, ya que continúa recuperándose de molestias físicas.

Por su parte, Luis Chávez fue titular con el Dinamo Moscú en la victoria 2-0 sobre el Sochi, disputando 62 minutos antes de salir de cambio.