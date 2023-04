Amigo de Dani Alves rompió su silencio y dio su versión de los hechos

Sobre lo que ocurrió al final de la noche cuando se habría dado la supuesta agresión, Brasil contó: “Hablamos todo normal, no se dijo nada raro. Al salir del lavabo ella me dio un ‘give me five’ y su prima un beso en la mejilla”, concluyó el mejor amigo del brasileño, dejando ver que nada raro habría sucedido entre Alves y la mujer que acusa al lateral.