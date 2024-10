"La llegada de Rafa Márquez a mí en lo personal me hace mucha ilusión, porque soy afortunado de haber compartido cancha con él y ahora, tenerlo acá, para mí es una imagen de respeto muy grande, la cual admiro mucho y que ahora lo tenga como auxiliar me motiva y trato de escucharlo atentamente todos los días, incluso más cerca, para que me ayude a mejorar".

"Es una situación que nos ocupa bastante, obviamente, no sé qué piensan, no sé qué ruidos haya afuera que pareciera que no nos importa o no sé, pero créeme que importa e importa un montón porque estamos en un país donde se respira y se vive el futbol, donde la gente siempre muestra el cariño, el apoyo, claramente sabemos que hemos quedado a deber mucho dentro de la cancha".