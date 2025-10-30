    Kings League

    Marcelo regresa al futbol en la Kings League y lo hace con un regate antológico

    El excapitán del Real Madrid debutó este jueves en la competición y dejó una jugada memorable.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¿Cómo lo hizo? Impresionante regate de Marcelo en la Kings League

    El brasileño Marcelo Vieira, que hace poco anunció su retiro del futbol profesional, tuvo un estreno de lujo en la Kings League, donde dejó destellos de su talento con uno de los regates más destacados de la temporada.

    El excapitán del Real Madrid, cinco veces campeón de la Champions League, debutó con el Skull FC en la tercera jornada del torneo impulsado por Gerard Piqué.

    El histórico lateral no tardó en mostrar su clase en el Cupra Arena. En una de sus primeras intervenciones, deleitó al público con un genial ‘caño’ luego de una elegante pisada de balón, recordando su mejor versión en los grandes escenarios europeos.

    Marcelo decidió calzarse nuevamente las botas para reforzar a su propio equipo, fundado junto al creador de contenido Plex, tras un inicio complicado del conjunto, que cayó en sus dos primeros partidos.

    El debut del exjugador merengue se produjo ante Rayo de Barcelona, un rival que llegó reforzado con jugadores como Aridai Cabrera y Jordi Gómez.

    Más allá del resultado, la presencia de Marcelo, campeón de la Copa Libertadores con el Fluminense, significó un impulso anímico y técnico para Skull FC y un atractivo añadido para una competición que no deja de reinventarse.

