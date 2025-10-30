Video ¿Cómo lo hizo? Impresionante regate de Marcelo en la Kings League

El brasileño Marcelo Vieira, que hace poco anunció su retiro del futbol profesional, tuvo un estreno de lujo en la Kings League, donde dejó destellos de su talento con uno de los regates más destacados de la temporada.

El excapitán del Real Madrid, cinco veces campeón de la Champions League, debutó con el Skull FC en la tercera jornada del torneo impulsado por Gerard Piqué.

El histórico lateral no tardó en mostrar su clase en el Cupra Arena. En una de sus primeras intervenciones, deleitó al público con un genial ‘caño’ luego de una elegante pisada de balón, recordando su mejor versión en los grandes escenarios europeos.

Marcelo decidió calzarse nuevamente las botas para reforzar a su propio equipo, fundado junto al creador de contenido Plex, tras un inicio complicado del conjunto, que cayó en sus dos primeros partidos.

El debut del exjugador merengue se produjo ante Rayo de Barcelona, un rival que llegó reforzado con jugadores como Aridai Cabrera y Jordi Gómez.