    Lamine Yamal

    Lamine Yamal debuta con gol en la Kings League, donde trataron de humillarlo

    El joven jugador del Barcelona es presidente del equipo La Capital FC que consiguió el triunfo.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    El joven español Lamine Yamal sigue dando de qué hablar, este fin de semana fue parte activa de la victoria del Barcelona sobre el Girona para mantenerse en la segunda posición de LaLiga.

    También tuvo un debut esperado por todos en el futbol de España, ya que un nuevo torneo de la famosa Kings League dio inicio y él es uno de los presidentes que tienen a su equipo en el certamen.

    El equipo que preside es La Capital FC, en su primer partido se enfrentaron al Ultimate Móstoles, campeones de la Kings League.

    Durante el juego DjMariio, presidente del Móstoles bajó y cobró un penalti que marcó y festejó volteando a ver al palco rival, justo donde estaba Lamine. Pronto llegó la revancha y Yamal hizo lo mismo, cobró y metió el gol para su equipo y dejó claro que él es el Rey al colocarse una corona.

    A esta cita, el jugador del Barcelona llegó acompañado de su novia, la cantante Nicki Nicole, con la que ya de deja ver más seguido y con la que presume su amor en las redes sociales.

    Lamine Yamal y Barcelona tendrán una semana de alto calibre, primero enfrentarán al Olympiacos en la Champions League, mientras que en LaLiga enfrentarán al Real Madrid en el Clásico de España, duelo en el que podrían arrebatarle el liderato a los Merengues.

    Relacionados:
    Lamine Yamal Kings LeagueFutbol

