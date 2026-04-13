Marcelo Moreno Martins dedica goles al técnico de Bolivia que no lo llevó al repechaje El máximo goleador del equipo sudamericano, anotó dos goles con Oriente Petrolero y criticó a Oscar Villegas: "me desprecio y no fuimos al Mundial".

Video Marcelo Martins dedica goles al técnico de Bolivia que no lo llevó al repechaje tras salir del retiro

Marcelo Martins, máximo goleador de la selección boliviana, marcó los dos goles con los que Oriente Petrolero venció este domingo al Gualberto Villarroel San José y en la entrevista pospartido dedicó las anotacioness y criticó a Oscar Villegas, el seleccionador de aquel país: " me desprecio y no fuimos al Mundial", dijo.

Y es que Martins, salió del retiro tras dos años de ausencia, con el objetivo principal de estar en el Repechaje para el Mundial 2026 que se jugó en Monterrey y en el que tras, vencer a Surinam, finalmente el conjunto sudamericano cayó ante Irak que consiguió el último boleto para la justa de la FIFA.

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Lo hizo jugando, asistiendo y marcando goles en la recta final del torneo pasado, y Villegas, pese a ello, decidió no llamarlo. Ahora, en la fecha dos del torneo local, hizo sus primeros dos goles del campeonato y tuvo una dedicatoria especial.

"Obviamente, los dos goles uno de penal y otro de cabeza, fueron para Villegas, para vos papá. Porque los goles son los que te dan la victoria y fue lo que necesitó en el Repechaje", explicó ante las cámaras de Entel Gol

"Habló mal de mí, me despreció, siendo que yo lo di todo por la selección. Él siempre habló sin respeto a mi persona y yo nunca le falté el respeto a nadie", añadió y concluyó, "el resultado está ahí es lo que manda, infelizmente no fuimos al Mundial por la culpa de Villegas".

¿Por qué se retiró hace dos años Marcelo Martins?

Martins, que es el máximo anotador con la selección de Bolivia con 31 goles en 108 partidos disputados, se retiró hace un par de años por la muerte de su papá, perdió la motivación y no quiso seguir jugando, explicó en aquellos días.

Pero en febrero de este año, anunció con bombo y platillos su regreso al futbol con el equipo de sus amores, Oriente Petrolero, con la idea de ser tomado en cuenta por la selección de Bolivia para el Repechaje y obviamente clasificar al Mundial

"Ese sueño no me lo va a quitar nadie, estoy con muchas ganas de volver a ser el goleador que fui y eso se lo quiero dar de regalo a mi papá hasta el cielo, una clasificación para mi va a ser lo máximo", explicó en su momento.

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Y en sus primeros dos partidos de regreso, en marzo pasado, marcó dos goles y dos asistencias con Oriente Petrolero, sin embargo Oscar Villegas no lo tomó en cuenta en la plantilla para los juegos ante Surinam e Irak, y tras vecer 2-1 al cuadro de la Concacaf, cayó 2-1 con el asiático.