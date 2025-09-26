A través de un comunicado de prensa, FIFA informó que multó económicamente a la Federación Malasia de Futbol y sancionó a otros siete jugadores por falsificación de documentos infringiendo el artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA.

La Federación de Malasia tendrá que pagar 350 mil francos suizos, mientras que los argentinos Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado; los españoles Gabriel Arrocha, Jon Irazábal; el brasileño João Figueiredo y el neerlandés Hector Hevel serán sancionados con un año de suspensión y 2 mil francos suizos cada uno.

PUBLICIDAD

“La Federación Malasia de Fútbol deberá abonar a la FIFA una multa de 350.000 CHF”.

“Los jugadores Gabriel Felipe Arrocha , Facundo Tomás Garcés , Rodrigo Julián Holgado , Imanol Javier Machuca , João Vitor Brandão Figueire do, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano deberán abonar a la FIFA una multa de 2.000 CHF cada uno”.

, , , , do, y deberán abonar a la FIFA una multa de 2.000 CHF cada uno”. “A los jugadores mencionados se les impondrá asimismo una sanción de doce meses de inhabilitación para participar en todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol, que se hará efectiva a partir de la fecha de la notificación de la decisión”.

Los hechos fueron descubiertos al participar en un juego entre Malasia y Vietnam, el cual ganaron por marcador de 4-0, duelo que correspondió a un partido clasificatorio para la Copa de Asia del 2027.

Los medios vietnamitas informaron que su equipo nacional será acreditado con una victoria 3-0 por el partido disputado en junio, pero la FIFA no hizo comentarios al respecto.