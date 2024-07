No se trataba 'la vuelta al mundo' que hacía Zidane, pero sí 'La media vuelta'; no era un tiro libre de Roberto Carlos, pero sí un 'Directo al corazón'; tampoco se trataba de un 'Siiiuuuu' de Cristiano Ronaldo, sino de un 'No me puedes dejar así', era Luis Miguel, el mexicano que conquistó el Estadio Santiago Bernabéu, como lo hicieran esos astros del futbol, y como lo hiciera en su momento otro mexicano como Hugo Sánchez.