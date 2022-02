Leonardo, director deportivo de PSG, estalla: "Hay una urgencia de silbar contra nosotros"

En contraste, el estratega, Mauricio Pochettino, exculpó a los silbantes de la derrota: "Hay que separar las cosas y no culpar al árbitro. N o perdimos por culpa del árbitro, pero fue importante. Los criterios no fueron los mismos para los dos equipos, no fueron juzgados de la misma manera y por eso puedo entender el nerviosismo del director deportivo (Leonardo) y de los jugadores".