Video Vinícius ficha a joya de Honduras para su equipo en Portugal

Buenas noticias para la selección de Honduras. El defensa Julián Martínez ya fue presentado oficialmente como nuevo jugador del FC Alverca de la Primera División de Portugal.

El futbolista catracho de 21 años llega procedente del Olimpia y firmó un contrato con el club portugués por cuatro años con uno más opcional.

PUBLICIDAD

“Sé que este es el paso ideal en mi carrera. El FC Alverca está entrando en una era histórica. Es un honor representar este símbolo", declaró Julián Martínez que portará el número 3.

Cabe destacar que, el FC Alverca es el equipo del que es propietario el brasileño Vinícius Jr., estrella del Real Madrid que adquirió el 80 por ciento de las acciones hace unos meses.

El FC Alverca recién ascendió a la Primer División de Portugal y en su debut esta temporada perdió 2-1 ante el Moreirense.

Julián Martínez podría debutar con su nuevo club este domingo 17 de agosto ante uno de los equipos más grandes de Portugal, el Sporting Braga.