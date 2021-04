El Porto se acerca peligrosamente al líder Sporting Lisboa

El equipo dirigido por Sergio Conceição fue amplio dominador en el encuentro ante el Vitória Guimarães que termió ganando por la mínima, señal de que les constó trabajo vulnerar el arco sutodiado por Bruno Varela , no obstante, una jugada de puro poder de Moussa Marega fue suficiente para que se llevaran los tres puntos en el encuentro en el que 'Tecatito' Corona participó 87 minutos con una actuación destacada por la banda derecha.

Al minuto 49 el jugador de Mali recibió un pase filtrado de los pies de Otavio y ya encarrerado en campo abierto no hubo quien lo frenara, además de que mostró su viveza al anticiparse al defensa que parecía que cortaría el pase, pero no fue así y cuando quiso reaccionar ya no tuvo nada que hacer y el africano fusiló a Varela para anotar el único tanto del encuentro.