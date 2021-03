El Clásico Nacional se jugará este fin de semana y las declaraciones entre Chivas y Águilas no se han hecho esperar. Henry Martín ayer encendió la mecha luego de que dijera que no jugaría en el Guadalajara, situación que al parecer no cayó bien en Víctor Manuel Vucetich, quien en charla con 'Línea de 4' de TUDN, destacó que actualmente José Juan Macías tiene un futuro más promisorio que el del atacante del América tanto en lo deportivo como en lo económico.