"No hemos sido afortunado en el tema del VAR, Aguilera fue expulsado contra Atlas por este tipo de jugadas y yo estoy de acuerdo que se tiene que cuidar la integridad de los jugadores, pero en estos temas no hemos sido afortunados; cierto que el VAR ha venido a corregir cosas, hoy era un momento para ello, cuando suceden cosas así no entendemos porqué, si no lo llaman de la sala VAR”, añadió.