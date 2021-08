"Soy el principal responsable de este proyecto y es justo y necesario aparecer para decirles que nosotros, al igual que todos ustedes, también estamos muy dolidos por el arranque de este torneo. Hoy hay muchas cosas por corregir en el primer equipo. Me provoca mucha impotencia ver cómo no podemos ganar en casa. Me molesta ver cómo no podemos ser constante en nuestro rendimiento, damos un partido bueno y dos malos", fueron parte de sus palabras.