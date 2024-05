“Fernando (Gago) nos lo dijo, es una realidad no es algo de suerte, es algo que estamos viviendo y que nos la estamos creyendo porque es una realidad no es casualidad lo que está pasando. Se está trabajando, se está entrenando, perfección no existe, pero entre menos errores tengamos mucho mejor, entonces todo este tipo de cosas nos está ayudando para no relajarnos para trabajar más, para estar más concentrados entonces a seguir cada quien en lo que esté haciendo señal que está funcionando para beneficio del equipo”, mencionó el ‘Pocho’.