'Pocho' Guzmán, refuerzo de Chivas, habla sobre su doping positivo en el 2020

"Duré como tres días sin querer comer ni salir, pero dije que no he dañado a nadie, no maté, no soy una persona que le haga mal a alguien o se lo desea, lo que pasó fue una circunstancia de la vida que tanto me puede pasar por el descuido de las 24 horas, no éramos lo profesional, en cualquier fiesta que vayas te puede pasar, como a miles de personas y ni cuenta se dieron", confesó.