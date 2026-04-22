Liga MX Víctor Manuel Vucetich volvería al futbol mexicano, esto es lo que sabemos Durante la transmisión del duelo duelo entre Monterrey y Puebla, Vladimir García de TUDN, fue quien confirmó el interés de Vucetich de regresar al futbol.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video ¿Regresa Victor Manuel Vucetich? Esto se sabe

Víctor Manuel Vucetich estaría cerca de regresar al futbol mexicano, pero quizá no como entrenador, sino bajo otro rol importante.

Durante la transmisión del encuentro de este martes de la jornada 16 del Torneo Clausura 2026, Vladimir García, reportero de TUDN en Monterrey, Nuevo León, afirmó que se enteró, de muy buenas fuentes, que Vucetich quiere regresar al balompié.

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¿En qué rol podría regresar Víctor Manuel Vucetich?

Sin embargo, su rol no sería el de entrenador, donde prácticamente ha trabajado toda su vida deportiva, sino más bien en un puesto de dirección deportiva o alguna presidencia, informó Vladimir.

¿Cómo fue su última etapa como entrenador de Vucetich?

El llamado “Rey Midas” trabajó por última vez en el banquillo de un equipo en el Torneo Clausura 2025 con Mazatlán FC, donde no tuvo muy buenos resultados al terminar la fase regular en la posición 16, derivado de cuatro triunfos, cinco empates y ocho derrotas.

Vucetich es uno de los técnicos más reconocidos en México, donde ha acumulado cinco títulos de Primera División, tres de Copa México y tres de la Concacaf Champions Cup.

Aunque el interés de la persona ahí está, ahora falta saber cuál es el equipo que le podría abrir la puerta para este nuevo rol.