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    Mazatlán vs. Querétaro EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Los Cañoneros vivirán una fiesta en El Encanto cuando reciban a los Gallos Blancos en su penúltimo encuentro como locales.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Liga MX: Horarios de partidos de la Jornada 15 del Clausura 2026

    La recta final del Torneo Clausura 2026 sigue en su máximo esplendor con el inicio de la Jornada 15 de la Liga MX, donde Mazatlán abrirá las puertas de El Encanto, donde se espera un lleno debido a que los boletos fueron casi regalados, para recibir al Querétaro.

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    Los Cañoneros jugarán su penúltimo partido ante su gente antes de convertirse en el Atlante, por lo que no querrán defraudar a su afición y solo buscarán terminar con una victoria para sumar a sus 11 puntos con que actualmente cuentan, producto de tres triunfos, dos empates y nueve derrotas.

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    Por su parte, los Gallos Blancos, que vienen de imponerse a Necaxa con lo que llegaron a 15 unidades, buscarán sumar su cuarta victoria para mantener vivas las esperanzas de llegar a la Liguilla y pelear por el título del torneo.


    ACCIONES DEL MAZATLÁN VS. QUERÉTARO

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