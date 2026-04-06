Liga MX Uriel Antuna explica por qué no festejó ante Chivas su primer gol con Pumas El delantero de Pumas le pidió perdón a la afición del Guadalajara que asistió al Estadio Akron.

Video Uriel Antuna explica por qué no festejó su primer gol con Pumas ante Chivas

Uriel Antuna rompió el silencio y explicó por qué decidió no festejar su gol ante Chivas en el Estadio Akron pese a que fue su primer tanto con la playera de Pumas.

Antuna abrió el marcador al minuto 21 y, en lugar de celebrar con sus compañeros, se acercó a las gradas para juntar las manos y pedirles perdón a los aficionados del Rebaño.

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“Obviamente es parte del crecimiento, llegué muy joven, vas aprendiendo cosas, vas madurando, por equis o ye razón no me fue como yo hubiera querido, o como la gente hubiera querido, por la cifra que se pagó por mí. Y lo asumo, no me fue bien, nuevamente pido una disculpa”, mencionó el delantero al término del partido de la Jornada 13 que terminó en empate de 2-2.

Uriel Antuna acepta que cometió un error al salir de Chivas

Antuna recordó su excesivo festejo con Cruz Azul ante Chivas en partido del Clausura 2023 donde incluso besó el escudo de La Máquina frente a la afición rojiblanca en el Estadio Akron.

El ahora delantero de Pumas reconoció que aquella ocasión se equivocó y por esa razón también fue que pidió perdón este domingo a Chivas y su afición.

“ Cometí un error, los equipos que son grandes se respetan, todos, al jugar yo acá, en algún tipo de frustración seguramente, cometí ese error. Lo dije cuando estuve en Cruz Azul, pedirle disculpas a la afición, a todos, por festejar de esa manera, creo que no es un festejo apropiado para una institución tan grande que se merece respeto”, expresó.

Con su gol ante Chivas en la Jornada 13 del Clausura 2026, Uriel Antuna acabó con una sequía de casi dos años sin poder anotar gol en Liga MX.

Su último tanto había sido el 23 de mayo del 2024 en la Final de ida que jugó con Cruz Azul ante América, quien terminó proclamándose campeón del Clausura 2024.