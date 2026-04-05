Liga MX Uriel Antuna le anota golazo a Chivas y pide perdón pese a ser abucheado Antuna abrió el marcador para Pumas en el Estadio Akron y rompió con una sequía de casi dos años.

Video El gesto de Antuna con Chivas: es abucheado, anota y pide perdón

Uriel Antuna se reencontró con el gol para adelantar a Pumas en el marcador en su visita a Chivas en el Estadio Akron en el cierre de la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026.

Antuna respondió con gol a los abucheos que recibió antes del inicio del partido por parte de la afición rojiblanca en su regreso al Estadio Akron. Uriel aprovechó un jugadón de Juninho para sacar un derechazo cruzado que venció al ‘Tala’ Rangel para marcar el 0-1 al minuto 21.

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Antuna optó por un festejo ecuánime e incluso se acercó a las gradas para pedirle perdón a la afición rojiblanca que asistió al Estadio Akron recordando su pasado en el Rebaño.

Uriel Antuna rompe sequía goleadora de casi dos años

Además de anotarle a su exequipo, Uriel Antuna acabó con una sequía de casi dos años sin marcar en la Liga MX.

Su último tanto había sido el 23 de mayo del 2024 en la Final de ida que jugó con Cruz Azul ante América, quien terminó proclamándose campeón del Clausura 2024.

Mientras que, en su paso por Tigres, que duró un año y medio, solo pudo anotar un gol, fue el 8 de abril del 2025 en la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup contra LA Galaxy.