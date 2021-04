Toño Rodríguez compara mal momento de Chivas con el Barcelona

"En el futbol hay ocasiones en las que no se explican en muchas cosas, tú ves el plantel y ves al Barcelona y piensas que siempre será campeón y no es así, nos está pasando en este torneo y debemos saber lo que vivir en el tiempo que he estado me han tocado el campeonato en el tocador y no te explicas porque estamos arriba o porque estamos acá, debemos de trabajar fuerte. Éstas etapas nos hacen crecer como grupo no nos gusta estar donde estamos, lo dejo en claro, estamos trabajando para salir de ellos. Más que una explicación necesitamos recuperarnos en lo que realmente vale la pena día tras día".