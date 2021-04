"Complicado, difícil, doloroso, triste… no te lo voy a negar, soy honesto y sincero, no es fácil, pero así es nuestra carrera. A mis 28 años considero que uno ya tiene que ser maduro para saber aguantar todo tipo de golpe y aplauso. El golpe no te puede matar y el aplauso no te puede marear ni mandarte a las nubes".