Fernando 'Nene'Beltrán opinó acerca de las críticas que recibe en Chivas, así como de la relevancia que tiene Javier 'Chicharito' Hernández dentro del vestidor del equipo.

En palabras exclusivas para Karina 'Chapis' Herrera de TUDN, el mediocampista del Guadalajara compartió cómo es que lleva el día a día las críticas a su persona.

"Tuve que ir a trabajarlo mucho, la parte, podemos decir psicológica, mental, en este sentido, porque como lo dices, un día eres el mejor, otro día eres el peor... hoy estoy muy tranquilo porque no necesito el aplauso de nadie. He aprendido que mientras yo esté bien con el director técnico y mientras yo le cumpla el director técnico, así como antes no me ponían, viene uno y me pone.

"Si a alguna gente no le gusta como juego o alguna gente siempre me está criticando, pues al final es parte de, te digo, es parte de ser un jugador expuesto, que sé que me voy a equivocar muchas veces dentro del campo y a veces voy a acertar, pero el acierto dura muy poco y el error dura para siempre, entonces esa parte al final me quedo muy tranquilo, estoy enfocado en ayudar a mi equipo".

Beltrán afirmó que en la pasada Leagues Cup, hubo una rotura de vestidor debido a los malos resultados, que ahora mismo ya hay un equipo más unido.

"El tema que vivimos como grupo, como equipo estos dos partidos, se sintió un vestidor enojado, un vestidor poquito roto en ese sentido, la pasamos muy mal, pero al final aprendimos muchísimo de eso, sabíamos que en cierta parte nos iba a hacer mejor y así ha sido hasta el día de hoy, las peleas que hubo en ese momento creo que nos ayudó mucho el grupo".

NENE VE INJUSTAS LAS CRÍTICAS A CHICHARITO EN CHIVAS

'Nene' Beltrán comentó sobre el aporte que tiene 'Chicharito' Hernández en el vestidor de Chivas, al hacer una mayor unidad dentro del plantel.

"Nosotros lo vemos como un referente totalmente, es un tipo que ha venido a ayudar muchísimo, es un tipo que da mucho orden dentro del vestidor en el tema de qué hacer, de cómo llevarnos, de tomar decisiones, convivir más, muchísimas cosas, al final Javier ha sido una parte importante en esta parte de crecimiento en grupo para saber todavía más claro qué queremos, nosotros desde antes ya teníamos y estuvimos cerca de ser campeones".

Fernando Beltrán recordó que las críticas en contra de Chicharito existen desde hace tiempo, algo que considera injusto.

"Siempre, yo creo que siempre, no digo de ahora, no digo de ahora, pero pues yo desde que me acuerdo, muy chico y bueno desde que empecé a jugar en Primera División, siempre he visto que la crítica hacia él ha sido porque hace esto y a uno no le parece, a otro no le parece, al final creo que ha aprendido a él a vivir con eso... nos dice, si a este jugador lo criticaban, ¿qué es tal? Ustedes quédense tranquilos que al final eso siempre existe y en todos lados lo existe".