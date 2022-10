Ambriz de cara a la Final: “Es una revancha conmigo”

“Es una revancha conmigo mismo de poder reenchufarme en los dos fracasos que tuve, España y luego al Toluca que el equipo tuvo que pagar una multa. Son revanchas conmigo mismo, me gusta, me siento cómodo, a través de los fracasos es cuando más me he fortalecido, me ayuda a la parte de la exigencia”, confesó ‘Nacho’ Ambriz este miércoles en conferencia de prensa previo a la Final del Apertura 2022.