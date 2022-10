Liga MX: Toluca, por un campeonato histórico en el Apertura 2022

Los caídos en el intento son el ya mencionado Necaxa, Cruz Azul (vs Pachuca, Invierno 1999); Pachuca, en dos ocasiones (vs Santos, Verano 2001 / vs León, Clausura 2014); Monterrey (vs Pumas, Apertura 2004); Querétaro (vs Santos, Clausura 2015), y América (vs Monterrey, Apertura 2019).