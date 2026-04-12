Liga MX Toluca vs. Atlético de San Luis: horario y dónde ver el partido de la Jornada 14 del Clausura 2026 Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia lograr la clasificación a la Fase Final del torneo.

Video Así podrás ver la Jornada 14 de la Liga MX Clausura 2026

Este domingo 12 de abril el Estadio Nemesio Diez será el escenario del enfrentamiento entre Toluca y Atlético de San Luis, correspondiente a la Jornada 14 de la Liga MX Clausura 2026.

Toluca acumula 26 puntos con un balance de siete victorias, cinco empates y una derrota, ésta frente al alicaído Querétaro en calidad de visitante, lo que podría influir en su desempeño en este partido.

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Por otro lado, Atlético de San Luis llega con 14 puntos y cuatro victorias en su haber. El equipo visitante llega con una racha positiva tras ganar su último partido, lo que podría darle un impulso en este enfrentamiento.

Con una diferencia de 12 puntos entre ambos equipos, el partido promete ser un desafío para Atlético de San Luis, que busca mejorar su posición en la clasificación. Mientras tanto, Toluca intentará recuperar el camino hacia la victoria después de su reciente tropiezo.

Para conocer cómo y dónde se televisa este encuentro, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO TOLUCA VS. ATLÉTICO DE SAN LUIS DE LA JORNADA 14



Toluca llega al partido con la moral baja tras caer ante Querétaro, lo que genera dudas en su rendimiento y presión para revertir la situación en casa.

Por otro lado, Atlético de San Luis se presenta en alza, tras haberse impuesto a Monterrey, lo que les otorga confianza y ganas de seguir sumando puntos en su búsqueda por escalar posiciones.

Cuándo es el Toluca vs. Atlético de San Luis: el juego es este domingo 12 de abril en el Estadio Nemesio Diez.

el juego es este domingo 12 de abril en el Estadio Nemesio Diez. A qué hora es el Toluca vs. Atlético de San Luis: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Toluca vs. Atlético de San Luis: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5 y TUDN; en Estados Unidos velo por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.