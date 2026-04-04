Liga MX Atlético de San Luis derrota de visita a Monterrey en partido de la jornada 13 En tiempo de compensación el cuadro potosino se impuso en el Gigante de Acero

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Resumen | Joya de 23 años le da la victoria a San Luis sobre Monterrey

Rayados volvió a dejar ir puntos como local al caer en el Gigante de Acero ante A tlético de San Luis por 1-2 en p artido de la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Monterrey llegaba con la urgencia de sacar la victoria para mantenerse cerca de puestos de liguilla, pero fueron sorprendidos por los potosinos que se quedaron con los tres puntos en tiempo de compensación.

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Los Regiomontanos arrancaron con ligero dominio sobre los visitantes y al minuto 20 se adelantaron en el marcador con tanto de Djuka tras un remate de pierna derecha y parecía que podrían perfilarse a la victoria.

Video ¡El golazo con el que Djuka hace explotar al Gigante de Acero vs. San Luis!

Pero en la segunda parte, Atlético de San Luis salió más agresivo y a los 48 minutos Joao Pedro convirtió su gol número 11 en el torneo para empatar a los Rayados.

Video ¡El letal contragolpe de San Luis que acaba en golazo de Joao Pedro!

Tras el empate los potosinos tomaron la iniciativa y comenzaron a generar peligro sobre el arco de los Rayados, pero no encontraban el segundo tanto.

Monterrey buscó el segundo gol en la recta final del partido e inclinaron la cancha a su favor, sin embargo, en un contragolpe Atlético de San Luis se llevó la victoria gracias al tanto de David Rodríguez que corrió con suerte para vencer a Luis Cárdenas al 98’.

Video ¡Increíble! David Rodríguez clava el gol del triunfo vs. Monterrey en el 98'

Los regiomontanos ya no tuvieron tiempo y sumaron una nueva derrota como local y se aleja de puestos de liguilla, por su parte, el Atlético de San Luis llegó a 14 puntos y sueña con meterse a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

LO MEJOR DEL MONTERREY VS. ATLÉTICO DE SAN LUIS

SAN LUIS LO VA A GANAR

A los 98 minutos Davis Rodriguez le está dando el triunfo a los visitantes sobre Rayados.

ATLÉTICO DE SAN LUIS QUIERE EL TRIUNFO

Los potosinos tocan con peligro el arco de Rayados.

JOAO PEDRO ANOTA PARA ATLÉTICO DE SAN LUIS

Al 48', el atacante de los potosionos puso el 1-1 en los cartones con gran definición dentro del área.

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JOAO SE PIERDE EL EMPATE

El atacante del Atlético de San Luis bajó el balón dentro de área, pero su disparo se fue por encima del arco de Rayados.

LLEGA EL INVITADO AL GIGANTE DE ACERO