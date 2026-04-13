Liga MX Toluca no va a "llorar" por el polémico empate del San Luis, asegura Mohamed El técnico de los Diablos Rojos reaccionó al polémico penal que anotó Joao Pedro de último minuto.

Video Mohamed asegura que no vio jugada de penal y no se pondrán a llorar

Antonio ‘Turco’ Mohamed rompió el silencio y se pronunció al polémico penal que cobró Joao Pedro para que el Atlético de San Luis le empatara a Toluca de último minuto (1-1) en la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026.

Sin revisar el VAR, Adonai Escobedo marcó un penal por una barrida de Mauricio Isais sobre David Rodríguez que causó polémica porque “el jugador del San Luis ya había tirado y flexiona su pie izquierdo para provocar un contacto con el jugador del Toluca”, señaló Fernando ‘Cantante’ Guerrero, exárbitro y analista de TUDN.

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Al ser cuestionado si sentía que le habían quitado el triunfo de forma injusta, Mohamed respondió: “No vi la jugada, ¿qué fue?, la verdad ya ni la quise ver… ya está, no fuimos capaces de sostenerla (ventaja) y qué se hace. No nos vamos a poner a llorar, ya está. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra, entonces es preferible aceptarlo y nada más”.

Luego, el Turco se cuestionó: “Pero si fue penal, ¿cómo la ven? De aquel lado era imposible, es lo que yo digo… la verdad no la vi, ni la quiero ver”.

Mohamed le dio la vuelta a la página al amargo empate ante San Luis: “Fuimos muy superiores, pero no lo pudimos cristalizar, entonces no tenemos que buscar ningún tipo de culpables”.

Mohamed prioriza el pase a Semifinales de la Concacaf Champions Cup

Para descansar al plantel, Toluca tuvo 10 bajas, incluido Paulinho, Helinho y Jesús Gallardo, para enfrentar al San Luis de cara a la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup ante LA Galaxy.

“Al final hacemos las cuentas, en todos los partidos tuvimos una baja, se nos viene cuesta arriba todo. Hoy guardamos 10 jugadores para el miércoles. Tenemos que hacer el sprint final con todos los que estén a disposición, ese es el objetivo que tenemos”, señaló Mohamed.

Toluca hará el viaje a Los Ángeles con Marcel Ruiz, quien continúa con su programa de recuperación de la lesión que sufrió en la rodilla derecha con la esperanza de volver a las canchas antes de que acabe el torneo en busca de jugar el Mundial 2026.