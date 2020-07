Toluca encarará demanda de Fernando Tobio por rescisión de contrato

“Cuando me avisaron que di positivo, me quedé en casa cuatro días, no tenía ningún síntoma y por eso me hicieron ir a entrenar al club. Estuve entrenando cuatro días, al quinto me empecé a sentir mal, con dolor de cabeza, garganta, cuerpo. Me hicieron irme al hospital de urgencia para hacerme unos estudios en los pulmones; tuve algunos días complicados”, reveló en días pasados al diario Marca.