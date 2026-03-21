Liga MX Todo quedó en un susto, Kevin Mier se lleva sus manos al pie En el regreso del portero de Cruz Azul, tras fractura de tibia, se encienden los focos rojos, pero tras revisión sigue jugando.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡Regresa Kevin Mier con una gran atajada!

Cuatro meses y 12 días después, el arco de Cruz Azul contó con la presencia del arquero colombiano Kevin Mier en el partido ante Mazatlán, de la Jornada 12 del Clausura 2026. El técnico Nicolás Larcamón decidió darle descanso a Andrés Gudiño, para esta noche.

Al minuto 29, en una llegada de peligro por parte de Mazatlán, Kevin Mier tuvo un choque con Teodora da Silva y tras controlar el esférico, el colombiano se tiró al césped y se llevó sus manos al pie derecho, precisamente la extremidad donde se fracturó la tibia.

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Las asistencias médicas del cuadro cementero entraron a atender al futbolista, pero tras revisión el golpe no pasó a mayores y Mier siguió en el arco de Cruz Azul donde ya no se le vio quejarse.

En la jugada del gol de Mazatlán, Kevin Mier poco pudo hacer por evitarlo, ya que Josué Ovalle remató sin marcación alguna.

Carrasquilla, en la Jornada 17

Kevin Mier se fracturó la tibia de la pierna derecha en el partido de la Jornada 17 del Apertura 2025 ante Pumas. Adalberto Carrasquilla impactó la extremidad del arquero colombiano, al momento que ejecutaba un despeje.