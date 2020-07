'Tito' Villa cuenta su primer día en la Premier: "Iba sin dormir y 'crudo'"

El argentino indicó que "llego a Londres como a las 4:00 am, cansado del viaje y me dicen 'Tito quieren que vayas al entrenamiento".

Fue mucha la sorpresa cuando se arribó a las instalaciones. Entre risas, Villa admitió "yo no quería hacer el ridículo en mi primer día pero estaba ya boqueando, yo hasta atrás y los demás como si nada, iba sin dormir, crudo ", lo que provocó risas entre los miembros de La Pelota Al Que Sabe de TUDN .

"Me puso a definir ahí enfrente de todos como para saber 'vamos a ver qué nos vendieron'", recordó el Tito entre risas.

Finalmente, el exgoleador de Cruz Azul dijo "de alguna manera me entendió que no estaba al 100 y me mandó a fisio, pero imagínate, ese fue mi primer día".