David Faitelson ‘explotó luego de que en la mesa de Línea de 4 se mencionará que en el América no hay presión en este torneo debido al Bicampeonato que logró hace unos meses.

De igual forma, el analista de TUDN, señaló que a Cruz Azul no le gustaría enfrentarse a las Águilas en caso de que los Azulcremas se metan a la liguilla del futbol mexicano.

“Un término que no existe en el americanismo, es el ‘sin presión’, sí el América no tiene presión está jodido. El América tiene que jugar siempre con presión, ahora su presión es afrontar el Play In, meterse a Cuartos de Final y hacerle una pesadilla al que le toque"