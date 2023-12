El estratega argentino indicó que el cuadro de la UNAM debe hacer un gran partido y estar a la altura, pues Tigres cuenta con experiencia en este tipo de instancias, aunque admitió que el reloj no le importa siempre y cuando no reciban un gol de por medio.

“Tigres va a jugar como va a jugar siempre, tiene mucha experiencia en este tipo de partidos. El reloj no me preocupa, mientras el partido está en cero, tenemos posibilidad, un gol lo podemos hacer en cualquier momento, tenemos que ser inteligentes en ese sentido”, recalcó el estratega auriazul.

"Gignac tiene mucha jerarquía, quién lo va a discutir, es el mejor jugador en los últimos 10 años en la Liga, si no está él está Ibáñez, fue el goleador este torneo para Tigres, fue goleador con Pachuca, no cambia mucho, si cambia la jerarquía, más en su casa, pero quien juegue tenemos que estar preparados para quien juegue".

Antonio Mohamed resalta la rivalidad que tiene contra Tigres

“Soy técnico de Pumas, represento a Pumas, por otro lado saben que mi corazón siempre va a estar en Monterrey por todo lo que he vivido y por eso la respuesta es clara, ni ellos me vendrían a buscar no iría a jugar con ellos, es simple, somos rivales, no enemigos, somos rivales por siempre. Es una linda rivalidad”, concluyó el ‘Turco’ Mohamed.