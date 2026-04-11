Liga MX Tigres vs. Chivas: anuncian baja por lesión de Marcelo Flores y Vladimir Loroña A minutos del inicio del partido ante el Rebaño por la Fecha 14 del Clausura 2026, los felinos anunciaron dos lesionado de último momento.

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A minutos para el arranque del partido Tigres vs. Chivas de la Jornada 14 de la Liga MX Clausura 2026, los felinos anunciaron las bajas por lesión de Marcelo Flores y Vladimir Loroña, en ambos casos debido a un desgarro.

“Informamos a nuestra afición que Vladimir Loroña sufrió un desgarro en el muslo derecho, y Marcelo Flores un desgarro miofascial en la pierna izquierda. El regreso de ambos jugadores al trabajo grupal quedará sujeto a su evolución”, informó el club regio en redes sociales.

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En el caso de Vladimir Loroña, el defensa suma 10 partidos disputados este semestre dentro de la Liga MX, todos de manera consecutiva a partir de la Jornada 4, por lo que rompe una continuidad dentro de la cancha.

LESIÓN DE MARCELO FLORES CON TIGRES ENCIENDE ALERTAS RUMBO AL MUNDIAL 2026

El mediocampista ofensivo de Tigres, Marcelo Flores, ahora deberá ser sometido a evaluación cuando comenzaba a tener mayor continuidad en el equipo; registra 10 partidos disputados en el Clausura 2026, siete de ellos como titular, y registra tres goles, incluido un doblete en la Jornada 1 ante Atlético de San Luis.

Además de causar baja con su equipo, Marcelo Flores encendió las alertas en la Selección de Canadá, donde fue considerado en partidos recientes ante la falta de llamados con la Selección Mexicana, sobre todo ahora que está cada vez más cerca el Mundial 2026.