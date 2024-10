Si bien Tigres marcha en la tercera posición y muy cerca de amarrar matemáticamente el pase a la Fase Final , Play-In, la afición no está contenta con el estilo de juego espectacular que parecía prometer Veljko Paunovic .

A decir de Vladimir García para Insiders de TUDN , el domingo hubo una charla entre la dirigencia de Tigres y Veljko Paunovic en su oficina. Después de esta charla, los rostros eran de preocupación, de enojo; las cosas no están bien.

Tigres no es favorito, se apela a la experiencia, que en el vestidor van a saltar los líderes y van a guiar al equipo como muchas veces lo han conseguido. Pero el tema hoy es el proyecto Veljko Paunovic , indicó Vladimir García a Insiders.

AFICIÓN PIDE A SIBOLDI DE REGRESO A TIGRES Y PAUNOVIC NO CONVENCE

Pero eso es parte de la desesperación, angustia, preocupación del aficionado de Tigres que no ve despegar al equipo, aunque en ocasiones anteriores se ha repuesto, alzado caras, cerrado filas y se vuelve un equipo peligrosísimo en fase final del futbol mexicano.

Veljko Paunovic cuando llegó prometió no sólo mantener la inercia ganadora del equipo, sino hacerlos lucir mejor. Le gusta el buen futbol, las formas, que se vea el espectáculo y no sólo no ha llegado, sino que el equipo pierde y pierde, destacó Vladimir García a TUDN.