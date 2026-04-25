Liga MX Tigres golea a Mazatlán y despide a Gignac en noche inolvidable

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Entre homenaje y goles, Tigres y Gignac viven emotivo sábado de Liga MX

Aunque no hay nada oficial por parte del jugador de 40 años, todo apunta a que la carrera del francés con Tigres habría llegado a su fin.

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Por esta razón, la tarde resultó más que emotiva. Claro que se festejó la victoria, pero la mayoría de los aplausos y ovaciones fueron en dirección del delantero galo.

¿Cómo fue el homenaje a Gignac?

Al minuto 10 del primer tiempo apareció un increíble mosaico que pintó todo el estadio para rendirle homenaje al delantero que llegó en 2015. Gignac jugó 56 minutos, luego de que el entrenador Guido Pizarro decidió enviarlo a la banca en lugar de Juan Pablo Vigón, provocando otra ola de aplausos.

¿Quiénes anotaron los goles de Tigres vs. Mazatlán?

Los goles de la tarde fueron obra de Juan Brunetta al minuto 15 y 63. En medio, Ángel Correa concretó uno más. Gabriel López descontó por Mazatlán, pero Diego Sánchez puso el cuarto tanto de los norteños.

Oziel Herrera finalizó la goleada con el quinto gol al minuto 84, para darle una tarde redonda a toda la afición felina.

Tigres y Gignac avanzaron a Liguilla

Con esta victoria, Tigres llega a 25 puntos y aseguró su pase a la Fiesta Grande, por lo que Gignac buscará darle un título más a la institución que este sábado se desbordó para homenajearlo.

Para Mazatlán también es el adiós, ya que el club cambiará de dueños y se convertirá en el nuevo Atlante que, de igual manera, regresará a jugar al Estadio Banorte.