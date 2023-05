Gignac responde a abucheos de afición de Tigres: “Es parte de la nueva generación de fanáticos”

Soy exigente a mí mismo y cómo ser exigente conmigo y no con mi compañero, así soy yo, no me van a cambiar, soy jugador de instinto y si tengo que hacer seis chilenas, voy a hacer seis chilenas y cuando me va a salir, va a salir y el día que la voy a meter van a aplaudir”, indicó siempre buen humor André-Pierre Gignac un día antes del partido de Liguilla ante los Diablos Rojos.