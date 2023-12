"Un as bajo la manga que tiene Juan Carlos Rodríguez mañana es, porque hablé con él, es la presentación de Marcos Achar, la familai Achar, exdueños de pinturas Comex, dueños de Celaya, están ya prácticamente cerrados con Querétaro, se acaba una multipropiedad, se la compran a Grupo Caliente y empiezan a operar a partir del próximo verano porque no quieren que les dejen deudas por si el equipo está mal en la porcentual

"Este martes puede ser el día más importante para el futbol mexicano en el año, porque tienen que tomarse de decisiones que si no es ahora, ya no va a ser, tenemos un Mundial en dos años y medio, hemos dejado atrás un año, un Mundial y una crisis tremenda que no ha terminado porque no hemos nada para terminarla, la crisis no termina queriendo que termine u orando mucho, la crisis termina cuando se hacen cambios de fondo".