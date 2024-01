"Creo que tienen muy mala información (sobre no estar preparados), invertimos mucho en nuestras carreras, investigamos mucho, invertimos mucho para poder tener un trabajo, tenemos gente muy bien preparada detrás, porque no solo es uno, somos muchos. Tenemos hace 10 torneos que estamos igual, somos minoría".

"Esa pregunta no es para mí. He estado en proyectos muy claros, en Chivas , con la soga al cuello, le di preferencia a la Liga que a la Copa porque necesitaba salvar al equipo del descenso. Y ahora querían que fuéramos campeones, paso a paso".

"No solo es estudiar, necesitas mucha práctica, en el futbol la mayoría son exfutbolistas, se relacionan bien, pero necesitas experiencia, logros. Tuve la fortuna de que me apoyaron, estuve fuera del país y me hablaron a los seis meses para que me regresara, cuando estuve en Europa fui a ver a Del Bosque, con el de Barcelona, Ancelotti".