"Él trae una chispa que traemos pero como que necesitamos todavía reforzar, él ha ganado, te digo, la premia, ha ganado dos torneos internacionales con la selección, entonces sabe lo que es estar, pues ahora sí que en situaciones, no difíciles, pero sí de mucha exigencia, creo que eso nos va a servir, la experiencia que él tiene en esos escenarios nos va a aportar eso".

"Hay una frase que de hecho aquí la tengo tatuada que dice, 'si alguien más pudo yo también puedo, si nadie lo ha hecho yo seré el primero'. Si él ya fue, ya vino, ya hizo, la gente lo recibió de esa manera, obviamente yo me visualizo también así... ser referente del futbol mexicano, mundial, ser ídolo aquí en Chivas y ahora en México, ahora sí que en todo México, en la selección también".

LOS BUENOS RECUERDO PARA 'TALA' RANGEL DE TOLUCA

"Fue el equipo contra el que debuté justamente la jornada pasada, 1 de octubre, no se me lo va a olvidar, 1 de octubre fue mi debut. Yo creo que para mí fue un debut de ensueño, por el hecho de que en lo personal me sentí muy bien, dos, tres atajadas yo creo que claves, la verdad, entonces sí es un bonito recuerdo y hay que seguir juntando esos recuerdos".