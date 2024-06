"No he tenido la oportunidad después de la salida de Chivas de hablar de esto, pero la experiencia con Chivas ha sido especial, la relación con la afición fue única, una experiencia que voy atesorar toda mi vida".

"Al final del torneo pasado sentí que no había cumplido y a veces soy demasiado cruel conmigo mismo y con la gente que quiero, que amo, así que, afectado había tomado la decisión de irme, pero había sido un tiempo fantástico, por lo que estoy muy agradecido al club, a la familiar Vergara y a la afición maravillosa".

EL TRAGO AMARGO DE LA FINAL PERDIDA CON CHIVAS

"Fue muy duro, fui muy duro conmigo mismo y sigo siéndolo, tomo total responsabilidad, creo que hablé esto públicamente, he cometido errores de lo que he aprendido, pero son lecciones duras, tampoco soy el primer entrenador en perder una Final, pero ha sido algo devastante, al acabar felicité a Tigres, a Robert y me tomé el trago más amargo de mi vida profesional".