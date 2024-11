Siboldi explota contra Borja por acusarlo en Cruz Azul: "Cruzó la línea"

"(Borja) no era el jugador que esperábamos en cuanto a actitud hacia sus compañeros y profesionalismo. Daba más importancia a lo que sucedía fuera de la cancha que al juego o a los entrenamientos. Nunca estuvo al nivel de sus compañeros; por eso jugó muy poco, porque no se dedicó. Además fue mal compañero, siempre hubo un problema en cada entrenamiento con su actitud".

"Es la primera y única vez en casi 20 años de carrera como entrenador que tuve que separar a un jugador del plantel, y prácticamente fue a petición de todos sus compañeros. En un momento cruzó la línea, así que tuve que separarlo del equipo por indisciplina y mal comportamiento. Hablamos y me pidió disculpas por su comportamiento

“Está buscando justificar su desastroso paso por Cruz Azul. En ningún momento en mi vida, como entrenador, he solicitado dinero de alguien, jamás he recibido dinero de nadie y no lo voy a hacer. Nunca tuve la necesidad”, agregó.