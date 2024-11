Jonathan Borja denuncia caso de corrupción en su paso por Cruz Azul

"Después yo me entero que había un empresario al CT (Cuerpo Técnico), no voy a dar nombres por respeto; que había... que ellos tenían que llevarse una cantidad de dinero, y ese dinero, entre el empresario que a mí me llama para irme yo a Cruz Azul, y una persona que trabaja en el club, se lo quedan ellos. Ese fue el problema por el que en Cruz Azul, jugué, sí jugué, jugué normal, pero tenía que jugar mucho más, porque la hinchada decía 'por qué no juega Borja, cuando juega Borja es otra cosa', pero eso es lo que pasó", agregó el sudamericano.