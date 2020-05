Robert Dante Siboldi aclaró los sentimientos que tuvo ante la cancelación definitiva del Clausura 2020 de la Liga MX , en donde Cruz Azul terminó como líder, y dejó claro que no se siente frustrado, pero sí con bronca y calentura, a l igual que el resto de su plantel .

“No me sentí frustrado, ni el equipo está frustrado. Dije palabras como calentura y bronca, no dije frustrado, porque frustrado no estoy. La verdad los muchachos hicieron un gran trabajo y eso ahí quedó plasmado porque cuando se termina el torneo estamos de líderes.