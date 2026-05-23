Liga MX Sergio Ramos extraña sus compañeros de Rayados de Monterrey El Campeón del Mundo con España, los recibió en Europa y se tomaron la foto del recuerdo.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Sergio Ramos se reencuentra con Rayados

Sergio Ramos dejó huella tras su paso por la Liga MX, pero la dejó más marcada en Rayados de Monterrey, así lo dejó ver en las redes sociales cuando se reencontró con dos de sus compañeros de la Sultana del Norte.

“Qué alegría de tener en casa a los ‘pibitos’ os extrañaba”, con la etiqueta de ambos jugadores, Corcho Rodríguez y Lucas Ocampos.

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Claramente, ambos jugadores repostearon la foto con su respectivo mensaje, “Qué lindo verte capi”, puso el Corcho Rodríguez, mientras que Lucas Ocampos colocó, “Lindo verte, amigo”.

El español Campeón del Mundo jugó con Rayados por un año, donde se quedó cerca de disputar una final, t ras ese partido y ser eliminados por Toluca, señaló su partida del club.

Este Clausura 2026 no fue bueno para el conjunto de la Pandilla, ya que se quedaron fuera de la Liguilla, quedaron en el lugar 13 con 18 puntos.

Ahora, Monterrey iniciará otra etapa, recientemente le dio la bienvenida a su nuevo técnico, un argentino que fue multicampeón con Chivas.